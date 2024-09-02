إيران وسوريا تدعوان إلى تعزيز التعاون الثنائي بينهما

دعا وزير الدفاع الإيراني عزيز نصيرزاده ونظيره السوري علي محمود عباس خلال اتصال هاتفي بينهما يوم الأحد إلى توسيع التعاون الثنائي.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا " أنه خلال الاتصال أعاد نصيرزاده التأكيد على دعم إيران إرساء الأمن واحترام وحدة الأراضي السورية، مشددا على الحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات القائمة بين البلدين لتعزيز الروابط بين البلدين.

ومن جانبه، هنأ وزير الدفاع السوري نصيرزادة على تعيينه وزيراً للدفاع وقال: إننا نتطلع إلى استمرار العلاقات مع إيران .

وأشار وزير الدفاع السوري إلى جهود إيران وكافة الدول الأعضاء في محور المقاومة تجاه سوريا وأمن سوريا، وقال: نحن معكم وعلى نفس الجبهة التي تضمن أمن البلدين لأن الإخوة في محور المقاومة على متن قارب واحد، وهم يقاتلون ضد الاحتلال الذي ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية في غزة وسوريا واليمن.

وأدان الوزيران التحركات الإسرائيلية في المنطقة بما في ذلك أعماله في غزة، وانتقدا المنظمات الدولية لتقاعسها في اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد تحركاته.