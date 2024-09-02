إعلام عبري: نقابات العمال تدرس تمديد الإضراب العام ليوم إضافي

أفادت القناة 12 العبرية، بأن نقابات العمال في إسرائيل تدرس تمديد الإضراب العام ليوم إضافي، للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإبرام صفقة تبادل للمحتجزين.

وقال مسئولون للقناة، اليوم الاثنين، إن الإضراب في مطار بن جوريون، قد يمتد إلى ما بعد الساعة العاشرة صباحًا، على الرغم من الضغوط الشديدة من الحكومة لاستئناف العمليات بالمطار.

وتوقف المطار عن العمل بشكل كامل اليوم، استجابة للدعوة للإضراب في إسرائيل، بعد إعلان نقابة العمال الإسرائيلية الإضراب الشامل الاثنين، في المرافق العمالية والاقتصادية.

מסועי כבודה נעצרו, אין המראות | גורם בהסתדרות: "שוקלים להמשיך את השביתה גם מחר".@Dean_Fisher_ pic.twitter.com/u2QVIDwSgU — החדשות - N12 (@N12News) September 2, 2024

ويهدد الإضراب الذي دعت إليه أكبر نقابة عمالية في البلاد بإغلاق الاقتصاد الإسرائيلي برمته، لدفع الحكومة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ويتزامن هذا الإضراب مع المظاهرات العامة الضخمة التي تشهدها تل أبيب؛ بسبب مقتل 6 رهائن في غزة وانتشال جثثهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.