قال الإعلامي عمرو أديب، إن إصابات جلطة المخ أصبحت متزايدة في مصر، وذلك في معرض تعليقه على الوعكة الصحية التي ألمت بإيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الإثنين، أنه رصد هذه الزيادة في عدد الإصابات بين الكبار والصغار، موضحًا أن الأمور لا تكون سهلة لهذه الحالات.

وأشار إلى أن الإصابة بالجلطة لها توقيت معين يتوجب التدخل بشأنها قبل فوات الأوان، قائلا: «الجلطة لها وقت مش كبير، لو الحالة مااتلحقتش في وقت معين يبقى مفيش فائدة.. وفيه كذا حالة أعرفها ومتلاحقتش».

ولفت إلى أن هذه الحالات إمَّا تدخل في غيبوبة يطال أمدها، أو حتى تتعرض لتداعيات على الجسم حال الخروج من تلك الأزمة الصحية.

ويعاني إيهاب جلال، من أزمة صحية حادة لحقت به خلال الساعات الماضية، حيث تعرض للإصابة بـ3 جلطات ما استدعى نقله لأحد المستشفيات بالقاهرة وخضوعه لعملية جراحية عاجلة.