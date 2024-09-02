مراسلة سكاي سبورتس: صلاح يريد الاستمرار مع ليفربول

أكدت ميليسا ريدي، مراسلة شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أن محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي يريد الاستمرار مع الريدز في الفترة القادمة.

وكان صلاح قد أكد في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد أنه أصبح الآن في موسمه الأخير مع الريدز وأنه لم يتواصل معه أي مسئول من النادي حتى الآن بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم.

وفقاً لموقع “EMBIRE OF THE KOP” الإنجليزي فأن مراسلة شبكة سكاي سبورتس تناولت الليلة الماضية وجهة نظرها بشأن هذه المسألة، على حسابها الشخصي على موقع "إكس"، وكتبت: "ما أتفهمه هو أن تفضيل محمد صلاح هو الاستمرار مع ليفربول، ولكن ليس من وظيفته الضغط من أجل ذلك".

وأضافت: "أداء صلاح يتحدث عن نفسه، وهو يعتقد أنه لا يزال لديه بضع سنوات على أعلى مستوى، حيث يتنافس على الجوائز الكبرى ويحطم الأرقام القياسية".

وتابعت: "من المهم أن يتواصل أحد في ليفربول مع صلاح لمناقشة إبرام عقد جديد.. لماذا ينتظر النادي كل هذا الوقت لبدء التجديد إذا كان يريد الاحتفاظ بصلاح؟".

وأشارت ريدي في نهاية تغريدتها أن مسؤولي نادي ليفربول لديهم عمل هائل للقيام به إذا أرادوا إقناع صلاح بتوقيع تمديد العقد.

وأتمت ميليسيا ريدي تصريحاتها قائلةً: "صمت مسئولي ليفربول حتى الآن يشير إلى أنهم مرتاحون للسماح له بالمغادرة مجانًا".

وساهم محمد صلاح أمس الأحد في فوز ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3ـ0 بصناعة هدفين وتسجيل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.