تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الاثنين تباطؤ انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في اليابان خلال شهر أغسطس الماضي.

وذكر مصرف "جيبون بنك" أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 8ر49 نقطة مقابل 1ر49 نقطة في تموز/يوليو الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وأظهر تقرير البنك تجدد الزيادة في إنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي للمرة الثانية خلال الشهور الثلاثة الماضية. ووصل معدل الزيادة إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022. كما أشارت الشركات إلى تراجع معدل تفضيل استخدام المخزونات الحالية، حيث تراجعت وتيرة تراكم المخزون خلال الشهر الماضي.

وأشارت تقارير إلى تحسن حجم الطلبيات الجديدة، حيث تباطأ مجددا معدل انكماشها خلال أغسطس عن يوليو. وسجلت طلبيات التصدير الجديدة أعلى معدل تراجع منذ مارس الماضي على خلفية الطلب الضعيف في أسواق التصدير الرئيسية ومنها الصين وكوريا الجنوبية.