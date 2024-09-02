مباحثات سعودية مع عدة دول عربية وإسلامية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم الأحد مباحثات هاتفية مع نظرائه من دول عربية وإسلامية من أجل تعزيز العمل المشترك لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي بيانات منفصلة للخارجية السعودية فقد أجرى بن فرحان اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ودعم ضمان إقامة الدولة الفلسطينية الآمنة والمستقرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أجرى الوزير السعودي اتصالا آخر بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني الدكتور أيمن الصفدي، بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ودعم جميع الجهود العربية والإسلامية الهادفة إلى تحقيق الحل العادل والشامل للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وبحث بن فرحان أيضا هاتفيا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مستجدات القضية الفلسطينية في إطار جهود الدول الإسلامية الهادفة إلى استعادة الحقوق المشروعة لدولة فلسطين وشعبها الشقيق، وتكثيف التنسيق المشترك لوقف إطلاق النار والانتهاكات الإسرائيلية الصارخة لجميع القوانين الدولية والإنسانية.

كما بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالَين هاتفييْن أجراهما بنظيرَيه البحريني الدكتور عبد اللطيف الزياني، والجامبي مامادو تانقارا، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وناقش مع الوزيران سبل تكثيف العمل العربي - الإسلامي الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والجهود المبذولة بهذا الشأن.