وزير الخارجية الصيني يبدي استعداده لتأجير حيوانات الباندا لحديقة حيوان في اليابان

أبدى وزير الخارجية الصيني وانج يي استعداده لتأجير حيوانات الباندا العملاقة لحديقة حيوان يابانية عندما التقى الأسبوع الماضي وفدا برلمانيا يابانيا من عدة أحزاب في بكين، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على العلاقات الثنائية اليوم الأحد.



وقال وانج للمجموعة المناصرة للعلاقات الودية مع الصين، برئاسة توشيهيرو نيكاي، الذي يعد أحد الشخصيات البارزة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، خلال حفل عشاء يوم الأربعاء الماضي، إنه سيكون "مسؤولا" عن إرسال حيوانات الباندا إلى اليابان، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو اليابانية.



وذكرت المصادر أن وانج أعرب أيضا عن رغبته في زيارة اليابان في وقت قريب.



ومع توتر العلاقات الثنائية بسبب قضايا مثل اختراق المجال الجوي الياباني مؤخرا من جانب طائرة عسكرية صينية والحظر الكامل الذي تفرضه الصين على واردات المأكولات البحرية من اليابان، فإن تصريحات وانج قد تشير إلى نية بكين اضفاء الاستقرار على العلاقات من خلال "دبلوماسية الباندا".