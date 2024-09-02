تعود التساؤلات حول مستقبل صفقات تبادل الأسرى، بعد إعلان الهستدروت اتحاد العمال الأكبر في دولة الاحتلال الإسرائيلي لإضراب شامل ليس الأول بتاريخ المنظمة صاحبة الإضرابات الناجحة والنفوذ العمالي الواسع بين المستوطنين والتي قد تحول دفة الاتفاقيات.

وتسرد جريدة "الشروق" أهم المعلومات عن طبيعة اتحاد الهستدروت ومدى نفوذه وقدرته على تغيير توجهات حكومة الاحتلال.



- نشأة من رحم الصهيونية

لعب الهستدروت، دورا قويا في جذب المستوطنين للأراضي الفلسطينية المحتلة في عشرينيات القرن الماضي، حيث شكل بداية التنظيم الواضح للمشروعات المختلفة بين المستوطنين بعد أن كانت أعمالهم عشوائية في الأراضي المحتلة في موجات الاحتلال الأولى.

وتوسع الهستدروت، بالعقود التالية ليجمع بين النفوذ وسط العمال والأملاك الاقتصادية بين بنوك وعقارات وغيرها.



- الاحتفاظ بالنفوذ العمالي وخسارة النفوذ الاقتصادي

تجدر الإشارة إلى أن الهستدروت خسر قوته الاقتصادية في دولة الاحتلال خلال الثمانينيات تبعا للأزمة المصرفية، وفق كتاب الاتحادات التجارية منذ عام ١٩٤٥، إذ خسر الهستدروت المصرف البنكي الذي كان يديره، كما باع العديد من العقارات والمشاريع؛ ليكتفي بدوره كنقابة عمالية.

وتوسع الهستدروت، من حيث الشعبية بين العمال المستوطنين؛ نتيجة مواقفه بدعم التظاهرات العمالية.

وبلغ عدد منتسبي الهستدروت، وفقا لموقع ورلد كات، 27% من إجمالي العاملين الإسرائيليين بواقع 800 ألف عامل منتسب للاتحاد.



- حكومة الاحتلال والخضوع للهستدروت

أظهرت المواقف الميدانية قدرة الهستدروت، على تغيير اتجاهات حكومات الاحتلال عند نزوله للإضرابات، فقد كان العمال يقومون بالإضرابات لتحسين أجورهم بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٢ دون تحقيق مكاسب قبل تدخل الهستدروت.

ونجح الهستدروت بعد تنظيمه إضرابا شاملا فبراير عام ٢٠١٢، بإقناع الحكومة على لتوصل لاتفاق يرفع أجور العاملين، وكان ذلك خلال ٤ أيام من انطلاقة الإضراب، وفقا لنيو يورك تايمز.

وألقى الهستدروت، أيضا بثقله في أزمة الإصلاحات القضائية بدولة الاحتلال العام الماضي، وتحديدا حين قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزل وزير دفاعه يوآف غالانت، وفقا للتايمز الإسرائيلية.

وأعلن الهستدروت، إضرابا شاملا ليتراجع نتنياهو في قراره خلال ساعات ما أوقف الإضراب سريعا، وفقا للتايمز.

ونشرت إحدى المواقع الإسرائيلية، معلومات حول تنسيق مسبق بين نتنياهو والهستدروت؛ ليكون الإضراب حجة لنتنياهو للتراجع عن قراره حيال عزل غالانت.