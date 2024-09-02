الهستدروت الإسرائيلي يدعو للإضراب احتجاجا على فشل الحكومة في إنهاء الصراع

دعا الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (الهستدروت) إلى إضراب عام ليوم واحد اليوم الإثنين احتجاجا على فشل الحكومة في إنهاء الصراع، وذلك بعد يوم العثور على جثث 6 رهائن في قطاع غزة.

ويبدأ الإضراب اليوم الإثنين في الساعة 6 صباحا، وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية. ومن الساعة 8 صباحا، سيتوقف موظفو مطار بن جوريون الدولي بالقرب من تل أبيب عن العمل، مع تعليق عمليات الهبوط والإقلاع.

ونقلت صحفية يديعوت أحرونوت عن رئيس الهستدروت ارنون بار ديفيد قوله:"لا يمكننا الاستمرار في الوقوف جانبا والمشاهدة. إن قتل اليهود في أنفاق غزة غير مقبول. يجب علينا التوصل إلى صفقة /مع حماس/، فالصفقة أهم من أي شيء آخر".

وقال الجيش الإسرائيلي عبر تطبيق" تليجرام" يوم الأحد إنه تم انتشال الجثث الست من نفق تحت الأرض في منطقة رفح بجنوب قطاع غزة. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فقد قتلوا على يد مسلحي حماس قبل فترة قصيرة فقط من الوصول إليهم.

وأضاف الجيش أن الأفراد الستة تم اختطافهم خلال الهجوم الذي نفذته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

ولكن متحدث باسم حركة حماس قال إن الرهائن قتلوا في قصف إسرائيلي.