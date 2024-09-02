أبو الغيط يفتتح أعمال مؤتمر ومعرض سيملس شمال أفريقيا

افتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال مؤتمر ومعرض سيملس شمال أفريقيا، والذي يعقد على مدار يومي تحت شعار "مستقبل التجارة الرقمية عبر شمال أفريقيا".

وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز مستقبل التجارة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، ومناقشة التحديات التى تواجه الاقتصادات العربية فى ظل الدور الكبير الذي أصبحت تلعبه الابتكارات التكنولوجية فى العمل المصرفي والتجارة الإلكترونية والقطاع المالي بشكل عام.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية خلال افتتاح المؤتمر على أهمية تهيئة بيئة اقتصادية حاضنة للابتكار، وانتهاج فلسفة جديدة تتسم بالتطور والحداثة، معربا عن تطلعه إلى الإستفادة الكاملة من الإمكانيات والطاقات غير المستغلة فى العديد من الدول العربية.

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، بأن الأمين العام دائما ما يحرص على دعم ورعاية مثل تلك الفعاليات الرامية إلى مواكبة متطلبات وتطورات العصر الحديث، و تأهيل الشباب العربي والاستثمار في امكانياتهم وتعزيز روح التنافس الشريف وتحفيز هذا القطاع العريض والهام على الأداء الناجز .

وأضاف أن الأمين العام أعرب فى هذا الإطار عن ترحيبه بجهود الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لمواكبة المتغيرات المستمرة على الساحة التكنولوجية، وسعي الأكاديمية العربية للعلوم والنقل والتكنولوجيا والنقل البحري الحثيث لمواكبة تطورات العصر وعلومه، واستضافة العديد من الأنشطة والفعاليات الرامية لدعم المواهب والعناصر المبشرة فى مختلف المجالات والعلوم ، وآخرها استضافة فعاليات "الأولمبياد الدولي السادس والثلاثون للمعلوماتية"، خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر، بمقر الأكاديمية بالإسكندرية.