صادرات تركيا تبلغ أعلى مستوى بتاريخ الجمهورية في أغسطس

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، إن صادرات البلاد على أساس شهري في أغسطس الماضي، بلغت 1ر22 مليار دولار، وحققت أعلى مستوى في تاريخ الجمهورية، بحسب ما نقلته وكالة الاناضول التركية.

وجاءت تصريحات بولاط في اجتماع أرقام التجارة الخارجية في أغسطس 2024، الذي عقد اليوم الاثنين، بجمعية المصدرين الأتراك.

وأوضح بولاط أن صادرات تركيا خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 1ر22 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4ر2% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وأفاد بأن رقم الصادرات في أغسطس الماضي هو الأعلى في تاريخ الجمهورية للشهر المذكور، لافتا إلى أن إقامة تجارة خارجية مستدامة يشكل الركيزة الأكثر أهمية للسياسة الاقتصادية للبلاد.

وأكد الوزير بولاط أن الاتجاه التنازلي مستمر على صعيد الواردات، مضيفا أن الواردات انخفضت بنسبة 8ر10 في أغسطس، لتتراجع إلى 27 مليار دولار.

وذكر أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 4ر43% على أساس سنوي ليتراجع إلى 9ر4 مليار دولار، وهو أدنى مستوى خلال الـ 34 شهرا الماضية.