جنوب سيناء تنظم لقاء تعريفيا حول شهادة الالتزام المؤسسي وجائزة مصر الخير لدعم المبادرات التنموية

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم، لقاءً تعريفيًا بشهادة الالتزام المؤسسي، التي تُعد أول نظام معياري لجودة المنظمات الأهلية، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

كما تم التعريف بجائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام في دورتها السادسة. وقد حضر اللقاء عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، تحت رعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قالت سماح ذكي، مسئولة إدارة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة، إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة، وتشجيع المبادرات المجتمعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

وأشارت إلى أن وحدة حقوق الإنسان تسعى إلى خلق بيئة مناسبة للتنمية المستدامة، وتحفيز الأفراد على المشاركة في بناء مجتمعاتهم، وذلك بما يتماشى مع مبدأ المساواة وتلبية احتياجات المواطنين التي أولوها محافظ جنوب سيناء كأولوية.

وأضاف مجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تعكس حرص الدولة على دعم المجتمع المدني وتشجيع المبادرات الشبابية، ودعم أبناء جنوب سيناء للمشاركة في الأعمال الخيرية.

وأوضح خالد الشافعي، مسئول وحدة دعم التنمية المستدامة والعمل المناخي بمؤسسة مصر الخير، أن الجائزة تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تبذل جهودًا كبيرة في مجال المسؤولية المجتمعية، وتساهم في تحسين حياة المجتمعات المحلية من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات تحقق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بتوفير مياه نظيفة وتحقيق النظافة الصحية.

وأشار محمد راجح، مدير مكتب سيناء بمؤسسة مصر الخير، إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى لتحقيق توجهات الدولة وتحقيق طفرة في حياة المستفيدين، مع التركيز على تبني مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد ترحيب المؤسسة بكافة المقترحات والأفكار التي تفيد المجتمع، مع مرونة التنفيذ وفقًا لعادات وتقاليد المجتمع المستهدف.