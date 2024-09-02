حصيلة ضحايا العدوان على غزة تتجاوز 135 ألف شهيد وجريح

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ332 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الاثنين، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدًا و70 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40 ألفًا و786 شهيدًا، و94 ألفًا و224 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الإثنين، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، في اليوم الـ332 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارة على مخيم النصيرات، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف وعشوائي من آليات الاحتلال شمال المخيم.

ونقل مسعفون من الهلال الأحمر جثمان شهيد وعدد من الإصابات، بعد استهداف الاحتلال بصاروخ استطلاع مجموعة من المواطنين قرب أرض أبو ستة على شارع صلاح الدين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين جنوب غرب حي الصبرة جنوب مدينة غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا لعائلة ساق الله بجوار مسجد الاستجابة بالحي.