 بلدية غزة تعلن استشهاد أحد موظفيها جراء استهداف الاحتلال له أثناء تأدية عمله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلدية غزة تعلن استشهاد أحد موظفيها جراء استهداف الاحتلال له أثناء تأدية عمله


نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 1:17 م

قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة تابعة للبلدية، صباح اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024، مما أدى إلى استشهاد الموظف جلال سعيد أبو دية (36 عاماً).

وأدانت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيارة، ما أدى إلى استشهاد موظفها الذي كان على رأس عمله مؤديا واجبه الوطني في خدمة مواطني مدينة غزة.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل لحماية موظفي البلدية الذين يعملون منذ بداية العدوان، من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بالرغم من مخاطر العمل مع استمرار العدوان لأكثر من 11 شهرًا.

وذكرت أنها «مؤسسة مدنية تعمل على تقديم الخدمات الأساسية»، مشيرة إلى أن «طواقمها ومرافقها محمية بالقوانين والأنظمة الدولية».

 

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