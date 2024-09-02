أتلتيكو توكومان يفوز على راسينج كلوب في الدوري الأرجنتيني

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عاد فريق أتلتيكو توكومان، لطريق الانتصارات بفوز صعب على ضيفه راسينج كلوب بنتيجة 1/0، ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم، فجر الإثنين.

وأحرز رينزو تيسوري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30.

ورفع توكومان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني، ليتجاوز كبوة خسارته أمام روزاريو سنترال في الجولة الماضية.

أما راسينج كلوب فتراجع للمركز السابع برصيد 21 نقطة مكتفيا بفوز وحيد في آخر خمس جولات مقابل تعادلين وخسارتين.

وفي مواجهة أخرى فاز إنيستوتو بصعوبة بالغة على مضيفه بانفيلد بنتيجة 1/2.

تقدم إنيستوتو بهدف داميان بويلا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف لياندرو جاراتي في الدقيقة 70.

وانتزع إنيستوتو الفوز بهدف ثان لداميان بويلا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.

ورفع إنيستوتو رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بانفيلد عند 11 نقطة في المركز الخامس والعشرين.