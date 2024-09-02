عشرات الحريديم يتظاهرون رفضا لتجنيدهم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن عشرات الحريديم يتظاهرون قرب مكتب التجنيد في تل هشومير رفضا لتجنيدهم.

ومنذ أشهر، يعاني جيش الاحتلال الإسرائيلي عجزا في عدد أفراده، في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع حزب الله اللبناني، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويشكل الحريديم نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.9 ملايين نسمة، ولا يخدم هؤلاء في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة بالمدارس والمعاهد الدينية للحفاظ على هوية الشعب.

وفي يوليو، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على إرسال ما يقرب من ألف أمر تجنيد لرجال من الحريديم، في أول خطوة على طريق تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الذي صدر في يونيو الماضي، وأنهى رسميا إعفاء هذه الطائفة من الخدمة في الجيش.