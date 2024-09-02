 اللواء سمير فرج: أصبح لدينا من اليوم تواجد عسكري بالصومال.. ولا نية لإنشاء قاعدة عسكرية - بوابة الشروق
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اللواء سمير فرج: أصبح لدينا من اليوم تواجد عسكري بالصومال.. ولا نية لإنشاء قاعدة عسكرية

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 11:26 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 11:26 م

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