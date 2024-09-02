أدان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية الرائد عبدالرحمن ميلاد الملقب بـ"البيدجا" مطالبا بكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.





وقال المشري في بيان له: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. بكل الأسى والحزن، تلقينا نبأ اغتيال آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية الرائد عبدالرحمن ميلاد الذي تشهد له مدينة الزاوية بسعيه للصلح بين أبنائها عند نشوب أي خلاف، وجهوده التي بذلها في استئناف العمل بالأكاديمية البحرية وتخريج أول دفعة منها بعد توقف 14 عاما".



وأضاف: "في الوقت الذي نعزي فيه عائلة المغدور وذويه وزملاءه، فإننا نطالب النائب العام والجهات المختصة بالكشف عن المتورطين في عملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة"، مؤكدا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد أفاد مراسل RT باغتيال الرائد عبد الرحمن ميلاد، والذي كان يتولى منصب آمر أكاديمية الدراسات البحرية في بلدية جنزور الليبية.