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الجزائر تقر تدابير خاصة لتأمين الانتخابات الرئاسية

الجزائر- د ب أ
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 3:16 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 3:16 م

أقرت وزارة الداخلية في الجزائر اليوم الاثنين تدابير خاصة تسري عبر كامل تراب البلاد لمدة ثلاثة أيام تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع من الشهر الجاري.

وأعلنت الوزارة ، عبر منشور بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم ، تأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية وذلك في الفترة من منتصف ليل يوم الجمعة المقبل إلى غاية الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة.

كما تقرر أيضا غلق كل الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها بالإضافة إلى منع سير مركبات نقل بضائع الحصى والرمل والخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود ومنع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.

ونوهت الوزارة بأن الأنشطة المتعلقة بسير المركبات المكلفة بالتموين العادي للسكان بالمواد الغذائية وكذا الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه غير معنية بهذه التدابير وستتواصل بصفة عادية ومنتظمة خلال ذات الفترة.

وتنتهي الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي، الذي ترشح له كل من الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الاخواني، ويوسف أوشيش السكرتير الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، مساء غد الثلاثاء، قبل الدخول في الصمت الانتخابي.

وانطلقت انتخابات الجالية الجزائرية بالخارج اليوم وتستمر حتى مساء السبت المقبل.

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