خطورة جدرى القرود على الانسان فى مستهل فعاليات مكتبة مصر الجديدة للطفل عن شهر سبتمبر

أعلنت كافة المنصات الثقافية فى جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، عن برنامجها عن شهر سبتمبر الجاري، حيث تشتمل خطة العمل على أكثر من 90 فاعلية وملتقى ينظمها كل من متحف الطفل ومكتبة مصر الجديدة العامة والطفل ومكتبة المستقبل العامة والطفل، تعزيزا لدورهم في ريادتهم للأنشطة الثقافية والفكرية والإبداعية المتنوعة.

حيث تنطلق أولى هذه الفعاليات من مكتبة مصر الجديدة للطفل فى الساعة العاشرة من صباح بعد غد الأربعاء، بندوة للتعريف بخطورة فيروس جدرى القرود، بالتعاون مع ادارة مصر الجديدة البيطرية.

وتتناول مرض جدري القرود، شكل جدري القرود، كيف ينتقل جدري القرود، وأسبابه، وأعراضه عند الأطفال، وهل هو قاتل، بالإضافة إلى التعريف بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، تحاضر فيها الدكتورة نيفين يوسف.