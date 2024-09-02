 مقتل 4 وإصابة 2 جراء إطلاق نار في هاواي - بوابة الشروق
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مقتل 4 وإصابة 2 جراء إطلاق نار في هاواي

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 7:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 7:25 ص

قتل أربعة أشخاص، من بينهم المشتبه به، فيما أصيب اثنان آخران في إطلاق نار وقع في وقت متأخر من ليل السبت في مقاطعة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية، حسبما أفادت السلطات المحلية يوم الأحد.

وقالت شرطة هونولولو في منشور على فيسبوك:"تم إعلان وفاة ثلاثة أفراد، بما في ذلك المشتبه به، في مكان الحادث. وتم نقل أشخاص آخرين إلى المستشفى"، بحسب موقع هاواي نيوز الإخباري المحلي.

وأكدت الشرطة في تحديث لاحق وفاة أحد المصابين في المستشفى بينما لا يزال الآخران يخضعان للعلاج في المستشفى.

وتجري الشرطة تحقيقا في إطلاق النار ، في الوقت الذي لا يزال فيه المحققون في موقع الحادث.


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