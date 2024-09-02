بوتين: روسيا ومنغوليا تجريان مفاوضات بشأن إمدادات الوقود بأسعار تفضيلية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع صحيفة "أونودور" المنغولية إن موسكو وأولان باتور تعملان حاليا على اتفاق حكومي بشأن إمدادات الوقود وزيوت التشحيم إلى منغوليا بأسعار تفضيلية.

وتابع بوتين:"نحن دائما نستجيب لطلبات أصدقائنا المنغوليين للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للوقود وزيوت التشحيم بأسعار تفضيلية. والعمل جار لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حكومي مناسب"، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة، عملنا على عدد من المشاريع الاقتصادية والصناعية الجديدة الواعدة، بما في ذلك بناء خط أنابيب الغاز العابر لمنغوليا الذي يربط بين روسيا والصين".