أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، رواية "جفنة الدم" لجعفر حمدان مرعي، ضمن سلسلة الفائزين بالمسابقة الأدبية المركزية للهيئة في دورتها الأخيرة.

تدور الأحداث حول حكايات الثورات التي قام بها أبناء الصعيد ضد حكم المماليك وامتدادها بعمر العصر المملوكي كله وصولا لمقاومة الحملة الفرنسية على مصر، وكان الهدف الأوحد لتلك الثورات تخليص مصر من أي حكم أجنبي.

في مستهل الكتاب يقول "مرعي": إهداء إلى ديروط وفرشوط وأسيوط، أرضا وشعبا، رحما وصلبا، إلدة ونسبا، إلى أولاهما لأنها أنجبت أول رجل يحلم بعودة مصر إلى الحكم العربي، وإلى الثانية لأنها أنجبت من وحد البلاد، وجمع قلوب العباد، وأوشك أن يحقق حلم مصر العربي، وإلى الثالثة لأنها أنجبت من حقق هذا الحلم وجعله واقعا وحدودا ومصيرا.

إلى الشريف حصن الدين ثعلب، الذي نفض تراب الغفلة عن عيون الأقدمين، وإلى الشيخ همام الهواري الذي حلم بأن يطبع فم الدنيا بتراب وطأته أقدام العرب، وإلى الرئيس جمال عبد الناصر الذي أعاد مصر إلى عروبتها".

جاءت الأحداث في ستة عشر فصلا وملحق بأسماء الشهداء والمصابين في معركة البارود في مارس عام 1799 وذكرى الملحمة الشعبية التي سطرها أبناء قنا على أرض قرية البارود التابعة لمركز قفط خلال مواجهتهم البطولية الخالدة للحملة الفرنسية وتكبيدهم خسائر فادحة بمساعدة أبناء المحافظات الأخرى والأشقاء العرب. ويعرف الكاتب "الجفنة" بأنها نوع من الآنية الفخارية، ومن عادات العرب قديما، عند عقد التحالفات أن يضعوا بينهم جفنة، قد ملئت بالدم، ثم يغمس المتعاهدون والمتحالفون أيديهم معا في جفنة الدم تلك، وتكتمل بذلك طقوس التحالف والتناصر فيما بينهم.

وأعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، في نوفمبر الماضي نتيجة المسابقة الأدبية المركزية التي تقدم إليها عدد كبير من الموهوبين والمبدعين من مختلف المحافظات، في مجالات شعر العامية والفصحي، القصة القصيرة، الرواية، الدراسات النقدية، أدب الطفل، وجاءت المسابقة إطار حرص هيئة قصور الثقافة على دعم الحراك الأدبي، حيث ينتج عنها تقديم أعمال رفيعة المستوى للقراء، الأمر الذي يسهم في تحقيق رسالة الهيئة.

وأصدرت الهيئة مؤخرا عددا من الإصدارات ضمن سلاسل الإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ومنها "خرافات أيسوب المصري" لعبد الفتاح الجمل، دراسة وتقديم عائشة المراغي، "حكايات أفلامنا" لناجي فوزي، "بنات الملح" لمنال السيد، "الفرق الغنائية" لمحمد أبو شادي، و"الصناعات المعدنية في مصر خلال سبعة آلاف عام" للدكتور سعد الراجحي، وغيرها.