نقل امرأة إلى المستشفى بعد هجوم نمر في مدينة ملاهي بأستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أنه تم نقل امرأة إلى المستشفى بعدما هاجمها نمر خلال عملها في ملاهي "دريم وورلد"، أكبر مدينة ملاهي في أستراليا.

وقالت وكالة الأنباء الأسترالية إنه جرى نقل المرأة، وهي مدربة حيوانات معروفة، إلى المستشفى في حالة مستقرة بعد إصابتها بجروح في ذراعها.

وقال متحدث باسم مدينة الملاهي، لوكالة الأنباء الأسترالية، "تعترف دريم وورلد بوقوع حادث يتعلق بأحد نمور الحديقة ومدربة نمور ذات خبرة ".

وأضاف المتحدث أن هذا "كان حادثا معزولا ونادرا، وسنجري مراجعة شاملة وفقا لذلك".

وتقع مدينة ملاهي دريم وورلد، في مدينة جولد كوست الساحلية بولاية كوينزلاند الأسترالية، وتستضيف تسعة نمور سومطرية وبنغالية.





