ارتفاع عدد السائحين في إسبانيا هذا العام رغم الاحتجاجات

ارتفع عدد السائحين في إسبانيا هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من الاحتجاجات المتزايدة ضد السياحة المفرطة في البلاد.

وقالت هيئة الإحصاء الوطنية في مدريد اليوم الاثنين إنه بحلول 31 يوليو الماضي، ارتفع عدد السائحين بنحو 12% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 4ر53 مليون شخص.

كما ارتفع إنفاق السائحين والمسافرين بغرض العمل بنحو 19% ليصل إلى نحو 1ر71 مليار يورو. وخلال يوليو الماضي، زار إسبانيا 9ر10 مليون شخص، بارتفاع بنسبة 3ر7% مقارنة بيوليو 2023.

وقد أنفق السائحون أكثر من 5ر15 مليار يورو، بارتفاع بنحو 12% أو 7ر1 مليار يورو مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل ارتفاعا قياسيا خلال يوليو الماضي.

وجاء أكبر عدد من السائحين من بريطانيا مجددا، بواقع 5ر10 مليون زائر ما بين يناير حتى 31 يوليو الماضيين، بارتفاع بنسبة 6ر8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحل في المرتبة الثانية الفرنسيون بواقع أكثر من 7 ملايين شخص (بارتفاع بنسبة 6ر10%) والألمان بواقع 8ر6 مليون ( بارتفاع بنسبة 1ر10%).

ويذكر أن عدد الزائرين في إسبانيا ارتفع بصورة دائمة قبل أن تتسبب جائحة كورونا في تباطؤ النمو. ومع ذلك، منذ عام 2022، عادت الأرقام القياسية مجددا.

وشهدت مناطق قضاء العطلات مثل مايوركا وبرشلونة وجزر كاناري خلال الأشهر الأخيرة مظاهرات.

ويشار إلى أن نقص المنازل التي تتم إقامتها سريعا ، التي ترجع إلى زيادة الشقق المخصصة لقضاء العطلات تزعج السكان المحليين، كما أن الازدحام المروري والضوضاء و القمامة أيضا من أبرز ما يقلق السكان.

وتمثل السياحة نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي الإسباني، ولكن في بعض المناطق ترتفع النسبة بصورة كبيرة.