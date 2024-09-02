انضمام المغرب إلى التحالف الإسلامي لمحاربة الارهاب في الرياض

أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الاثنين وصول ممثل المغرب الموفد حديثاً العقيد الركن حسن داقش، إلى مقر التحالف الإسلامي في العاصمة السعودية الرياض ليرتفع عدد المشاركين في التحالف الى 43 عضوا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس ) عن أمين عام التحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي قوله إن "وصول ممثل مملكة المغرب إلى مقر التحالف الإسلامي بالرياض وعمله جنباً إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف، يُعدّ خطوة مُباركة من قِبل قيادة المغرب واستشعاراً منها بوجوب المشاركة الدولية في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب ونبذ التطرف العنيف".

وأضاف أن "المملكة المغربية لا تنئ جهداً في حربها ضد الإرهاب وقطع دابره، وما نتج عن ذلك من نتائج ملموسة أشاد بها المجتمع الدولي والتي تُعدّ نموذجاً في مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد لمواجهة هذا التهديد العالمي، بما في ذلك من مشاركاتها في التحالفات الدولية وإنشائها المراكز المتخصصة للتدريب وإستراتيجيتها الشاملة في محاربة الإرهاب".

ونوه بـ "الدور الكبير المنوط بممثلي الدول الأعضاء بما يخدم التحالف ومبادراته الإستراتيجية في محاربة الإرهاب".

ويضم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في عضويته 42 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتوحيد ودعم الجهود الفكرية والإعلامية وجهود محاربة تمويل الإرهاب ، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية وبالشراكة مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمحاربة الإرهاب.