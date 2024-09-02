صحة الغربية: إدراج مكتب صحة زفتى للعمل 24 ساعة يوميا

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تشغيل مكتب صحة زفتى للعمل طوال 24 ساعة لخدمة المواطنين، لينضم إلى مكتب صحة خامس طنطا، ومكتب صحة رابع المحلة، كمكاتب مختارة تعمل على مدار 24 ساعة.

وقال وكيل وزارة الصحة، في تصريحات صحفية اليوم، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، وتحت رعاية اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وفي إطار حرص مديرية الصحة بالغربية على تقديم خدمات مكاتب الصحة للمواطنين بجودة عالية وتيسيراً على المواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد الفقي مدير عام الطب الوقائي بالمحافظة، أنه تم الاستجابة لمواطني المحافظة وخاصة مركزي زفتى والسنطة، وتم تشغيل مكتب صحة زفتى على مدار 24 بداية من الأول من سبتمبر، وهكذا يعمل المكتب على مدار 24 ساعة، وينضم لمكتبي خامس طنطا "مكتب الدكتور مشالي"، ومكتب صحة رابع المحلة علي مدار اليوم، ليقدم خدمات تسجيل حالات الوفاة، واستخراج تصاريح الدفن، واستخراج شهادات الوفاة طوال 24 ساعة يوميا.

وأكد متابعته والمرور على المكاتب على مدار الساعة للتأكد من تقديم الخدمة والتيسير وتذليل العقبات لمواطني الغربية.