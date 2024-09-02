عودة نشاط قطاع التصنيع في الصين إلى النمو خلال الشهر الماضي

عاد النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين إلى دائرة النمو خلال الشهر الماضي حيث ارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات القطاع إلى 4ر50 نقطة.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو نشاط القطاع، في حين نشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

واستمر نمو إنتاج قطاع التصنيع للشهر العاشر على التوالي خلال أغسطس الماضي بفضل الأداء القوي لشركات صناعة السلع الاستهلاكية والوسيطة، رغم أن النمو كان بسيطا فإنه جاء أعلى من المعدل المنخفض المسجل في يوليو بسبب عودة الطلبيات الجديدة إلى النمو.

وكشف المسح عن تحسن أحوال الطلب مع نمو الطلبيات الجديدة بفضل الجهود الترويجية للشركات. وكان الطلب على الصادرات ضعيفا، حيث سجل تراجعا طفيفا لأول مرة منذ عام في ظل تقارير عن تدهور الأوضاع الخارجية.