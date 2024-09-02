 ولاية نهر النيل السودانية تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا - بوابة الشروق
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ولاية نهر النيل السودانية تعلن عن تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا


نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 4:49 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 4:49 م

أعلنت السلطات الصحية بولاية نهر النيل عن تسجيل حالات إصابة جديدة بوباء الكوليرا، وذلك وفقًا للتقرير اليومي الذي يجريه قسم التقصي والمعلومات بإدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة.

وبحسب وسائل إعلام سودانية، أفاد التقرير بتسجيل 122 إصابة جديدة في الولاية، معظمها من محليات عطبرة وبربر والدامر.

وسجلت محلية عطبرة أعلى عدد لحالات الإصابة بواقع 47 حالة، تليها محلية الدامر 40 حالة، ثم محلية بربر 29 حالة.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن عدد الإصابات التراكمي بالولاية بلغ 531 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات التراكمي 25 حالة.

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