إيران: مروحية رئيسي لم تتحطم جراء تخريب

استبعدت السلطات الإيرانية احتمال أن يكون التخريب سببا فى حادث تحطم المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في مايو، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، أرجع التقرير النهائي للتحقيق الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، خاصة الضباب الكثيف.

وبالإضافة إلى رئيسي، لقي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وسبعة أشخاص آخرين حتفهم في الحادث الذي وقع في شمال غرب البلاد الجبلي.

وانتشرت التكهنات في ذلك الوقت بأن مروحية رئيسي قد أُسقطت من قبل العدو اللدود لإيران، إسرائيل. ومع ذلك، أكدت التقارير الرسمية من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة منذ البداية أن المروحية تحطمت بسبب عوامل مناخية.