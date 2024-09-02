قوات الاحتلال تجبر مصور الجزيرة على حذف ما التقطته كاميرته بمدينة الخليل

قالت قناة «الجزيرة»، مساء الاثنين، إن «قوات الاحتلال أجبرت مصورها على حذف ما التقطته الكاميرا عند مدخل مؤد لشارع الشهداء بمدينة الخليل.

وفي إطار استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية لليوم السادس على التوالي، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل كثيف ومباشر صوب الصحفيين والمصورين.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مجموعة من الصحفيين، قرب دوار السينما وسط مدينة جنين بشكل مباشر، وحاولت آلياتها دعس عدد منهم.

وأفاد مراسل «وفا» الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الصحفيين، ما أدى إلى إصابة الصحفية شذى حنايشة، ومدير الوكالة الفرنسية رونالدو بشظايا الرصاص الحي، فيما حاولت آلياتها دعس مجموعة منهم أثناء تأدية عملهم، كما هددت الطواقم الصحفية بإطلاق النار، في حال استمر وجودها في المكان.

وأضاف، أن آليات الاحتلال جرفت دوار السينما وسط المدينة بشكل كامل، والشوارع المؤدية إليه، كما جرفت الأرصفة والبسطات أمام المحلات التجارية في شارع نابلس.