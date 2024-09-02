استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي أمام مدرسة تؤوي نازحين شمالي غزة

استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون، يوم الاثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعًا للمواطنين أمام مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وصرّح المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في بيان له: "استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين أمام مدرسة الفاخورة في جباليا."

وأفادت التقارير بأن القصف الإسرائيلي استهدف نقطة لبيع الخبز الجاهز شمالي القطاع، ما أدى إلى وقوع الضحايا.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما يؤدي إلى سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40,786 شهيدًا، و94,224 مصابًا منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن وصول 48 شهيدًا و70 مصابًا إلى المستشفيات.