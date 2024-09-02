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الهلال يعلن تعاقده مع خالد الغنام

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 7:23 م | آخر تحديث: الإثنين 2 سبتمبر 2024 - 7:23 م

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الإثنين، تعاقده مع خالد الغنام في فترة الانتقالات الصيفية قادما من الاتفاق.

ونشر الهلال صورة لـ خالد الغنام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» مصحوبة بتعليق:" خالد الغنام هلاليا بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي..أهلا خالد".

وبدأ خالد الغنام مسيرته مع نادي القادسية، وتدرج في فئاته السنية المُختلفة حتى وصل إلى الفريق الأول، وفي عام 2020 انتقل إلى النصر، وأمضى معه 3 سنوات، قبل أن تتم إعارته إلى الفتح في يناير 2023، وفي الانتقالات الشتوية الماضية، انضم إلى الاتفاق بشكل نهائي.

وكان الهلال قد نجح في حسم صفقة متعب الحربي الأيام الماضية قادما من الشباب السعودي، بعد صراع مع النصر، ليظفر الزعيم بالصفقة، كما أعلن الزعيم خلال الساعات القليلة الماضية تعاقده مع ماركوس ليوناردو، في فترة الانتقالات الصيفية قادما من بنفيكا البرتغالي.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية غدا الإثنين 2 سبتمبر 2024.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة من فوزين متتاليين.


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