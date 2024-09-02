سمير فرج: حماس كانت تتلقى 30 مليون دولار شهريا من قطر عبر مطار تل أبيب

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري، إن إسرائيل تشهد حالة من الاضطراب والمظاهرات بعد مقتل 6 رهائن، بينهم أمريكي و3 آخرين كان من المقرر الإفراج عنهم في اليوم الأول للهدنة، معقبا: "إسرائيل مقلوبة مظاهرات في المدن واضراب وشلل في كل إسرائيل ونتنياهو في أزمة كبيرة جدًا".

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أن نتنياهو يتهم بالتسبب في مقتل الرهائن من خلال عرقلته لجهود السلام.

ورد على مزاعم نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا، قائلا إن حركة حماس كانت تتلقى 30 مليون دولار شهريا من قطر عبر مطار تل أبيب، بموافقة إسرائيل.

ونوه إلى أن إسرائيل كانت توافق على إرسال هذه الأموال إلى حماس؛ بهدف زيادة الانقسام الفلسطيني، موضحا أن حماس تعارض السلطة الفلسطينية واتفاق أوسلو وحل الدولتين، ولا تعترف سوى بدولة فلسطين.

وذكر أن إسرائيل دعمت حماس طوال هذه الفترة لتعميق الانقسام الفلسطيني، مشيرا إلى أن عدد أفراد حماس في قطاع غزة لا يتجاوز 60 ألف شخص، في حين يبلغ إجمالي عدد السكان 2.2 مليون نسمة.

وأشار إلى أن نتنياهو يدرك تماما تدمير كل الأنفاق مع الحدود المصرية قبل 6 سنوات، موضحا أنه يضلل الشارع الصهيوني لتبرير رفضه لأي اتفاق سلام مع حماس، لا سيما وأنه يدرك أنه في حال حل مشكلة معبر فيلادلفيا؛ فسيكون مطالبا بالتوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار مع حماس.