الحوثيون: تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أربع عمليات عسكرية بأربع طائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "استهدفنا مبنى هيئة الأركان للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع صماد4".

وأضاف: "كما استهدفنا بـ3 طائرات مسيرة محطة كهرباء الخضيرة، ومطار اللد في يافا، وميناء أسدود بفلسطين المحتلة".

وزعم سريع "أن عمليات الطيران المسيّر أصابت أهدافها بنجاح".

وبحسب سريع، استهدفت قوات الحوثيين سفينة "إم إس سي إيه بي واي" شمالي البحر الأحمر "لانتهاكها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وارتباطها بالعدو الإسرائيلي بطائرتين مسيرتين وصاروخ مجنح ،وقد حققنا إصابة مباشرة .

وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران، قد توعدت الأحد الماضي، بـ"الرد القاسي"، على إسرائيل، على ما وصفتها بـ"الجريمة النكراء"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف رئيس حكومة الجماعة وعدد من الوزراء التابعين لهم.

ومنذ أكتوبر 2023 يواصل الحوثيون مهاجمة مواقع في إسرائيل ويقولون إنها عمليات داعمة لقطاع غزة الفلسطيني. من جانبها، قامت إسرائيل بشن هجمات على مواقع تابعة للحوثيين في صنعاء والحديدة.