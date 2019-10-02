أكد الكرواتي لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد، أن غياب التركيز يقف وراء تعادل الفريق الملكي أمام ضيفه كلوب بروج.
وسقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج، على ملعبه سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وتحدث مودريتش عن أداء اللاعبين عقب المباراة، قائلاً: «الإفتقار للتركيز؟ لا أعلم، قد يكون.. والخصم سجل الهدف الثاني عن طريق خطأ مني في التمرير، ولهذا علينا تحسين عدة أمور لأنه لا يمكن تسجيل جميع الهجمات ضدنا».
وأضاف: «لم تكن هذه هي النتيجة التي كنا ننتظرها، ولم نبدأ المباراة بشكل جيد، سجلوا هدفين من هفوتين، وهذا أمر لا يمكن حدوثه، خاصة في مباراة دوري الأبطال، لأن الهدف هنا يكون مكلفًا».
واختتم مودريتش حديثه حول إيجابية ردة فعل اللاعبين في الشوط الثاني، قائلاً: «قدمنا ردة فعل في الشوط الثاني حتى نجحنا في تسجيل هدف التعادل، نعلم أن التعادل في ملعبك يعتبر أمرًا غير جيد، ولكننا أظهرنا شخصيتنا وكفاحنا».