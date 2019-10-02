وسقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج، على ملعبه سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج، على ملعبه سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام كلوب بروج، على ملعبه سانتياجو برنابيو، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث مودريتش عن أداء اللاعبين عقب المباراة، قائلاً: «الإفتقار للتركيز؟ لا أعلم، قد يكون.. والخصم سجل الهدف الثاني عن طريق خطأ مني في التمرير، ولهذا علينا تحسين عدة أمور لأنه لا يمكن تسجيل جميع الهجمات ضدنا».

وتحدث مودريتش عن أداء اللاعبين عقب المباراة، قائلاً: «الإفتقار للتركيز؟ لا أعلم، قد يكون.. والخصم سجل الهدف الثاني عن طريق خطأ مني في التمرير، ولهذا علينا تحسين عدة أمور لأنه لا يمكن تسجيل جميع الهجمات ضدنا».

وتحدث مودريتش عن أداء اللاعبين عقب المباراة، قائلاً: «الإفتقار للتركيز؟ لا أعلم، قد يكون.. والخصم سجل الهدف الثاني عن طريق خطأ مني في التمرير، ولهذا علينا تحسين عدة أمور لأنه لا يمكن تسجيل جميع الهجمات ضدنا».