مصر تتصدر جدول بطولة العالم للكرة الطائرة بالعلامة الكاملة

تصدر المنتخب الوطني للكرة الطائرة، جدول بطولة كأس العالم والتي تستضيفها اليابان، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في أول مباراتين له في البطولة، على حساب أستراليا وإيران على الترتيب، وبنفس النتيجة 3-1.

ويحتل الفراعنة المركز الأول برصيد 6 نقاط ، يليه المنتخب الأرجنتيني والروسي برصيد 5 نقاط لكل منهما، رغم تحقيقها الفوز في أول مباراتين أيضَا.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة على حصول المنتخب الفائز على 3 نقاط في المباراة التي يحسمها بفارق شوطين فأكثر، بينما يحصل الفائز بفارق بشوط واحد على نقطتين فقط.

ويستعد منتخب الطائرة لاستكمال مشواره في البطولة بمواجهة البرازيل ثم كندا وروسيا أيام ، 4 ، 5 ، 6 أكتوبر على التوالي.

و تضم قائمة المنتخب كلا من ،عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.