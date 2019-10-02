قال محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، إن مبادرة "مهنتك ..مستقبلك" التى أطلقتها وزارة القوى العاملة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدفها تأهيل الشباب وخلق فرص عمل حقيقية.

وأوضح الزملوط - فى تصريح اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة أن تستمر المبادرة بالمحافظة لمدة عام ، بواقع شهر في كل قرية، مشيرا إلى أنه تم اختيار بعض القرى منها : ناصر الثورة ، وبولاق ، وتنيدة ، والبشندي ، والشيخ والي ، وغرب الموهوب ، واللواء صبيح.

وأضاف أنه سيتم تدريب 15 سيدة على مهنة حياكة الملابس " الخياطة " بكل قرية ، ومنح أكفأ ثلاث سيدات ماكينة خياطة هدية، وكذا تدريب ١٥ عاملا على مهنة السباكة ، ونفس العدد على مهنة الكهرباء ، ومنح الأكفأ ست حقائب هدية، ومنح الجميع رخصة مزاولة المهنة من وزارة القوى العاملة.

ولفت إلى أنه يتم اختيارالمتدربين والمتدربات الأكثر احتياجًا، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات في القرى لتصل المبادرة لمن يستحق، وتوفير فرص عمل للمتدربين بالقطاع الخاص.

وكانت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد قد بدأت فى تنفيذ "مبادرة مهنتك مستقبلك " من خلال وحدات التدريب "المتنقل " التي تجوب القرى لتدريب الشباب والفتيات على الأعمال الحرفية ، بهدف تأهيلهم لسوق العمل ، وخلق فرص عمل لهم ، حيث بدأت الوحدات أولى الدورات التدريبية بقرية : ناصر الثورة ، وسط إقبال كبير من جانب الفتيات والسيدات.