شباب مانشستر يونايتد يتنافس على جائزة لاعب شهر سبتمبر بالنادي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالفريق عن شهر سبتمبر الماضي، والتي ضمت 3 لاعبين.

وضمت قائمة المرشحين سكوت مكتوميناي، والذي سجل هدفه الرسمي الأول على ملعب أولد ترافورد في شباك آرسنال بالأمس، وماسون جرينوود، الذي أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في إحدى البطولات الأوروبية في تاريخ يونايتد، بالإضافة للفائز بجائزة لاعب الشهر في أغسطس دانييل جيمس.

وبعد شهر نجح فيه يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه أمام ليستر سيتي وإف سي أستانا، خرج ديفيد دي خيا وهاري ماجواير من قائمة المرشحين بفارق ضئيل عن الأسماء النهائية، كما كان أكسيل توانزيبي – الذي قاد الفريق الأول للمرة الأولى في مباراة يونايتد ضد روشديل في الدور الثالث من كأس كاراباو – قريبًا من حجز مكان له في قائمة المرشحين –حسب الموقع الرسمي للنادي-.