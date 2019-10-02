المحمدي ثالث لاعب للإسماعيلي يرتدي قفاز الحارس في الدوري

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بات باهر المحمدي قائد فريق الإسماعيلي ثالث لاعب للدراويش يردتي قفاز حارس المرمى في الدوري العام، بعد أن لعب حارساً عقب نيل محمد فوزي بطاقة حمراء خلال اللحظات الأخيرة من مواجهة المصري البورسعيدي التي انتهت بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعد المحمدى هو ثالث لاعب يقوم بتلك المهمة ببطولة الدوري المصري للدراويش، ففي موسم 1952-53 بمباراة الأوليمبي أصيب حمام فى الدقيقة 85 ووقف مكانه السكري ودخل مرماه هدف المباراة الوحيد.

وفي موسم 1997-98 في مباراة القناة، طرد سعفان الصغير حارس الدراويش سابقا ومدرب حراس المرمى حاليا قبل نهاية المباراة بدقائق، وشارك بدلا منه الراحل أيمن رمضان وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.