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وزير التعليم: الأسابيع القادمة ستشهد نقلة كبرى لبنك المعرفة المصري

نيفين أشرف
نشر فى : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 أكتوبر 2019 - 1:14 م

 

أجرى وزير التربية والتعليم سلسلة من المفاوضات في المملكة المتحدة مع كبري المؤسسات العلمية والمعرفية في العالم، إنه في ظل التطوير المستمر في بنك المعرفة المصري.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات تضمنت الرؤية المصرية المستقبلية لبنك المعرفة المصري ودوره في التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي، وتصنيف الجامعات المصرية، وكذلك التوسع في المنطقة العربية ودول أفريقيا.

وأكد أن الأسابيع القادمة ستشهد نقلة كبري لبنك المعرفة المصري، والذي يعد نموذجا معرفيا فريدا من نوعه على مستوى العالم، طبقا لوصفه.

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