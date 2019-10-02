خبراء ألمان: الإنترنت تزداد أهميته بالنسبة للإتجار في المخدرات

تواجه سلطات الأمن في ألمانيا وأوروبا تحديات متزايدة في التصدي لهياكل محترفة للإتجار بالمخدرات عبر الإنترنت.

وقال توماس بيتشمان، المشارك في إعداد تقرير المخدرات العالمي التابع للأمم المتحدة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش اجتماع خبراء في مدينة فورت الألمانية إن سوق الإتجار بالمخدرات على الإنترنت نما بنسبة 50% على مدار السنوات الخمسة الماضية، بينما شهد السوق بوجه عام نموا تراوح بين 6 و 7%.

وذكر مدير قسم مكافحة المخدرات في المكتب الإقليمي للشرطة الجنائية بولاية بافاريا، يورج بيسر، أن تجار المخدرات عبر الإنترنت صاروا أكثر احترافية ويؤسسون، على غرار التجارة المشروعة عبر الإنترنت، هياكل فعالة عبر خطوط ساخنة ومراكز لخدمة العملاء وإمكانية تقييم نوعية المخدرات المعروضة للتداول.

وأشار بيسر إلى أن الإتجار عبر الإنترنت صار حاليا استكمالا للتسويق التقليدي للمخدرات عبر صغار التجار في الشوارع، موضحا في المقابل إلى أنه يزداد أهمية بشدة.

وذكر بيسر أن الشرطة لا يمكنها مكافحة الهياكل الدولية للإتجار بالمخدرات على نحو فعال إلا عندما تتعاون على المستوى الدولي أيضا، مضيفا أن التعاون مع السلطات الألبانية على سبيل المثال صار أفضل، إلا أنه يمكن تعزيزه.

وبحسب بيانات الأمم المتجدة، نجحت السلطات حاليا في ضبط كيلوجرام من بين كل 3 كيلوجرامات من منتجات الأفيون، مثل الهروين على وجه الخصوص.

وتحسنت نسبة الضبطيات على مدار العشرين عاما الماضية بوضوح.