رئيس الزمالك يهاجم الخطيب مجددا بعد شكاوى الأهلي ضده

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لو الخطيب محترمش نفسه بالجزمة القديمة، لم نفسك يا خطيب، ولم صبيانك مرجان والعدل وخالد شاكر، اللي هيحترمنا هنحترمه واللي مش هيحترمنا بالجزمة القديمة".