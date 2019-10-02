رئيس الزمالك يهاجم الخطيب مجددا بعد شكاوى الأهلي ضده

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بسبب تقديمه 10 شكاوى ضده للجهات المعنية.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء: "لو الخطيب محترمش نفسه بالجزمة القديمة، لم نفسك يا خطيب، ولم صبيانك مرجان والعدل وخالد شاكر، اللي هيحترمنا هنحترمه واللي مش هيحترمنا بالجزمة القديمة".
وتابع منصور ردا على هذه الشكاوى قائلا: هو الخطيب فاكر نفسه إيه، يشتموني ويشتكوني، مش الجهات دي اللي بتخلي الاولتراس اهلاوي يشتم الجيش والشرطة.
وبسؤاله لماذا يهاجم الخطيب رغم أنه لا يتحدث في أي شيء وإنما آخرون هم من يهاجمون منصور، قال: ” انا مش هتكلم مع صبيان، هشتم اللي الخطيب اللي بيسلطهم يشتموني".
ووجه رئيس الزمالك، رسالة إلى محمود الخطيب: انت فين يا بيه، هات مرة قولت انك مع جيش بلدك ومع بلدك، او مرة فكرت تكرم اسر الشهداء، انا اللي كرمت اسر الشهداء يا خطيب، انا اللي بدافع عن جيشي وعن بلدي يا خطيب
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