كارديف سيتي يستأنف أمام محكمة كاس ضد قرار الفيفا بشأن سالا

أعلن نادي كارديف سيتي المنافس في دوري البطولة الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاربعاء أنه بصدد الاستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ضد قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الخاص باللاعب الراحل إيميليانو سالا.

وكان الفيفا قد أعلن قبل أيام قراره بإلزام نادي كارديف سيتي بدفع ستة ملايين يورو لنادي نانت الفرنسي، كدفعة أولى من قيمة صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني سالا البالغة 15 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يفارق الحياة.

وانضم سالا إلى كارديف سيتي قادما من نانت مقابل 15 مليون جنيه استرليني (3ر19 مليون دولار) في أغلى صفقة في تاريخ النادي، لكن القدر لم يهمله كثيرا حيث توفى في حادث تحطم طائرة لدى توجهه إلى كارديف في يناير الماضي.

وذكر كارديف سيتي أنه لا يفترض أن يدفع أي مبلغ نظرا لأن اللاعب لم يكن قد سجل بالنادي عندما فارق الحياة.

وذكر النادي في بيان أنه يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء قرار لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا.

وأضاف "يبدو أن اللجنة قد خلصت إلى استنتاجها عبر نظر جانب محدود من النزاع، دون أن تنظر كل الوثائق المقدمة من نادي كارديف سيتي إلى الفيفا."

وتابع "ومع ذلك، لا تزال هناك أدلة واضحة على أن الاتفاق بشأن انتقال اللاعب لم يكن قد اكتمل، وفقا للمتطلبات العديدة التي كان قد وضعها نادي نانت."