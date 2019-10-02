التنمية المحلية: نبحث مع الوزارات المعنية استبدال بالوعات حديد الـ«الزهر» بأخرى خرسانية

قاسم: تفعيلات تشريعية لزيادة العقوبات الرادعة لسارقي الأغطية كونها سرقة مال عام

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن الوزارة تبحث بالتنسيق مع الوزارات المعنية، إحلال أغطية بالوعات الصرف الصحي بأخرى بديلة لحديد الـ"الزهر"، مثل الخرسانية والتي تعد مضادة للصدمات والأحمال، علاوة على إنخفاض تكلفتها مقارنة بتكلفة حديد الـ "الزه"، وذلك لمواجهة ظاهرة سرقة بالوعات الصرف الصحي المنتشرة لتصبح حلول جذرية لهذه الظاهرة السلبية.

وأضاف قاسم، في تصريحات، لـ"الشروق"، أن أغطية بالوعات الصرف المصنعة من حديد لـ"الزهر" مرتفعة الثمن، لذا تكون فريسة للخارجين على القانون لسرقتها وبيعها لتجار الخردة بأسعار زهيدة، موضحًا أنه يتم تقسيم الإدوار على الجهات المعنية لحل المشكلة والتصد لحجم الكارثة التي خلفتها في إزهاق أرواح الأطفال التي تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأوضح أن الوزارت المعنية هم الإسكان والداخلية والبيئة والصناعة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وسيتم التنسيق فيما بينهم للمتابعة الدورية والإبلاغ عن البالوعات التي يتم سرقتها عن طريق الرقم الساخن 125 و175، بالإضافة إلى أرقام طوارئ المحافظات، لافتا إلى أن وزارة البيئة ستقوم بكثيف المتابعة الدورية على المسابك ومراجعة تراخيصها ومدى مطابقتها للمواصفات.

وأشار إلى أنه سيتم تكثيف حملات مسئولي المحليات على المخازن والمسابك غير المرخصة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة المسابك غير المرخصة، علاوة على تكليف الوحدات المحلية ومجالس المدن والأحياء ومسئولي النظافة بالإبلاغ الفوري عن سرقات أغطية البالوعات الصرف الصحي والمتابعة المستمرة لشبكات الصرف ومنع القائمين بأعمال نزح الطرنشات فى التعامل مع شبكة الصرف إلا من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

ونوه بأن الوزارات المعنية اتفقت فيما بينهم بوضع ضوابط محددة متعلقة بتفعيلات تشريعية لزيادة العقوبات الرادعة لسارقى الأغطية المتورطين في هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها في مواجهة هذه الأعمال وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع.