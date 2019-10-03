السلطات العراقية تعلن فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار

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أعلنت السلطات العراقية، فرض حظر التجوال في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

ودعا محافظ ذي قار، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

من جانبها، أوضحت القناة أن المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي.

وأشارت إلى أن قوات مكافحة الإرهاب والقوات الأمنية تشارك في إحكام السيطرة على مدينة الناصرية، في محافظة ذي قار العراقية.