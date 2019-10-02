سيمنس تورد مجددا توربينات غاز إلى روسيا

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لأول مرة منذ الخلاف حول نقل توربينات غاز تابعة لشركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الهندسية عبر شبه جزيرة القرم، تعتزم الشركة توريد توربينات غاز مجددا في إطار تأسيسها لمحطة طاقة جديدة في روسيا.

وأعلنت الشركة اليوم الأربعاء أن المشروع الذي سيُقام في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الفيدرالي الروسي سينتج كهرباء بقدرات تصل إلى 250 ميجاوات، وسيبدأ تشغيل المحطة بحلول عام 2030.

وبحسب البيانات، تبلغ تكلفة المشروع مع عقدين آخرين للصيانة نحو 290 مليون يورو.

وقد أُعلن عام 2017 أن توربينات الغاز، التي وردتها سيمنس لإحدى محطات الطاقة في روسيا، تم نقلها عبر شبه جزيرة القرم، وهو أمر محظور بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب ضمها للقرم. وأخفقت سيمنس قضائيا في إبطال الصفقة.

وتستبعد سيمنس تكرار نفس المشكلات في المشروع الجديد، حيث تعتزم الشركة تسليم المشروع عقب إتمام تشغيله.

وقال متحدث باسم الشركة: "الآلات ستبقى في حوزتنا لحين تركيبها وتشغيلها في المكان المنصوص عليه في العقد".