دخل قانون الجنسية الروسية الجديد حيز التنفيذ بدءا من، اليوم الأربعاء، والذي يتيح منح الجنسية الروسية لعدد من الأشخاص الذين يشملهم القانون الجديد، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم.

وينص القانون الجديد على تقليص مدة الخدمة المطلوبة للاختصاصيين الأجانب والحاصلين على مؤهل تعليمي عال من 3 سنوات إلى سنة واحدة.

وكان مجلس الدوما الروسي "البرلمان" قد اعتمد في نهاية شهر يونيو الماضي، مشروع قانون يقضي بتخفيض المدة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الروسية ويمتلكون هذه المؤهلات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد وقّع على هذا القانون في 3 يوليو الماضي.

وتتضمن قائمة المهن بشكل خاص العاملين في مجالات التخصص الطبي والهندسي والخبراء.