منتخب الطائرة يواصل التألق ويفوز على إيران في ثان مبارياته بالمونديال

واصل المنتخب الوطني الأول للكرة الطائرة رجال، تألقه في بطولة كأس العالم المقامة في اليابان بالفوز على إيران بثلاث أشواط لشوط، في مباراة شهدت تألق العديد من لاعبي المنتخبين، والتي أقيمت بينهما فجر اليوم الأربعاء .

وكان منتخب الفراعنة أستهل مبارياته بالبطولة، بالفوز على نظيره الأسترالي، أمس الثلاثاء، بثلاث أشواط لشوط.

ونجح لاعبو المنتخب الوطني، في تحقيق الفوز على منتخب إيران، بعد التفوق في عدد الأشواط، بواقع " 22 - 25/ 26 - 24/ 25 - 18/ 26 - 24".

وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم "أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى 6 أفراد هم "الهولندى جيدو مديرًا فنيًا، وأحمد عاشور مدربًا، والدكتور أحمد سعودى طبيبًا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللاً، وشريف الشمرلى مديرًا للمنتخبات الوطنية.