علماء يختبرون طريقة جديدة للتحقق من تفكيك السلاح النووي

هل يتمكن المفتشون الدوليون من الاطلاع الكامل على التكنولوجيات النووية التي تمتلكها الدول؟ وهل يتحقق المفتشون الدوليون من تفكيك القنابل النووية؟ وكيف؟

الجواب هو: لا، ففي الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل معرفة ما إذا كان الرأس النووي قد تم إلغاء تنشيطه أم لا، وغالبا ما يتم التحقق فقط من حقيقة المعلومات المعلنة من الدول التي يجري تفتيش منشآتها، حيث يتم إجراء مسح لأسطح المعدات في المنشآت النووية، لجمع وتحليل الغبار للكشف عن اليورانيوم أو البلوتونيوم المخصب الذي يمكن أن يستخدم في إنتاج السلاح النووي.

وعندما توقع الدول على اتفاقيات خفض الأسلحة النووية، تحرص على تأمين أسرارها العسكرية، لذا فإنها لا تمنح المفتشين حق الوصول الكامل إلى تكنولوجياتها النووية.

وبحسب موقع "Phys.Org"، دعت معاهدة ستارت للحد من التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا إلى تدمير أنظمة إيصال الرؤوس النووية، مثل الصواريخ والطائرات، ولكن ليس الرؤوس الحربية نفسها، فعلى سبيل المثال، قطعت الولايات المتحدة أجنحة قاذفات "بي- 52"، وتركتها في صحراء أريزونا، حيث يمكن لروسيا التأكد من تقطيع الطائرات.

وبالرغم من أنها طريقة قد تبدو منطقية، لكنها ليست مثالية، فقد لا تنطلق الرؤوس النووية خلال الحروب، ولكن من الممكن سرقتها أو بيعها أو تفجيرها بطريق الخطأ، وهو ما يؤدي إلى عواقب كارثية.

يقول أريج دانجوليان، العالم النووي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT": "هناك حاجة حقيقية لاستباق هذه السيناريوهات الخطرة ومتابعة المخزون من الرؤوس النووية، وهذا يعني حقًا تفكيكًا حقيقيًا للأسلحة نفسها".

مؤخرا، وبقيادة دانجوليان، نجح باحثو المعهد في اختبار تكنولوجيا متطورة جديدة يمكنها مساعدة المفتشين في التحقق من تدمير الأسلحة النووية.

تستخدم التقنية الجديدة أشعة النيوترون لتحديد بعض الحقائق حول الرؤوس النووية، حيث تستخدم مرشح نظائري يشفر فيزيائيا المعلومات التي تم قياسها.

وللرؤوس الحربية النووية ترتيب مكاني مميز للمواد، فضلا عن وجود البلوتونيوم المسئول عن طاقة التدمير في الأسلحة.

يقول دانجوليان: "في نطاق الطاقة المنخفضة، تكون تفاعلات النيوترونات محددة النظير، لذا، فأنت تقوم بإجراء قياس حيثما يكون لديك أثر النظير، وهي إشارة تضم في حد ذاتها معلومات عن النظائر والهندسة، لكنك تقوم بخطوة إضافية تقوم بتشفيرها فيزيائيا".

يغير هذا التشفير الفيزيائي بعض التفاصيل الدقيقة لمعلومات شعاع النيوترون، ولكنه لا يزال يسمح للعلماء بتسجيل بصمة مميزة للرأس النووي لاستخدامها في إجراء المقارنات مع الرؤوس الأخرى، يعني هذا التغيير أن بإمكان أي بلد الخضوع للاختبار دون الكشف عن جميع التفاصيل حول كيفية تصميم أسلحته.

ويشير دانجوليان إلى أن التشفير الفيزيائي هو تشفير أمن، حيث إنه بالإمكان اختراق أجهزة الكمبيوتر، في حين أن قوانين الفيزياء غير قابلة للتغيير.

وعلى الرغم من أنه حال تم استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة من قبل مفتشي المنظمات الدولية كوكالة الطاقة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سيتعين ترتيب العديد من البروتوكولات الإضافية لجعل العملية بأكملها تعمل بشكل موثوق، إلا أن الطريقة الجديدة قد تحقق توازنا معقولا بين الكشف والسرية للأطراف المعنية.

نشرت الورقة البحثية التي توضح تفاصيل التجارب، الاثنين الماضي، في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز العلمية.